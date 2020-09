Trump am Schauplatz des Verbrechens: Der ungebetene Gast

So nahm der Präsident den wegen zweifachen Mordes angeklagten Kyle Rittenhouse ausdrücklich in Schutz. Der 17-jährige Waffen-, Polizei- und Trump-Fan hatte im losen Verbund einer informellen Bürgerwehr in Kenosha zwei linke Demonstranten mit einem Sturmgewehr erschossen. Ein dritter Beteiligter überlebte mit schweren Armverletzungen.

Selbsternannter Ordnungshüter

In der Stadt im Bundesstaat Wisconsin, die Trump am Dienstagabend (MESZ) gegen den Willen lokaler Politiker besuchen wollte, war es nach dem Schusswaffen-Einsatz der Polizei gegen den Schwarzen Jacob Blake (29) tagelang zu schweren Unruhen und Brandschatzungen gekommen.