Ex-FBI-Chef Comey: "Trump hat die Mentalität eines Mafiapaten“

Von Obama geholt

Als Barack Obama 2013 seine zweite Amtszeit antrat, entschied er sich für den Republikaner James Comey als FBI-Chef, weil er von beiden Parteien hoch geschätzt wurde. Comey lehrte zu der Zeit gerade Recht an der Eliteuniversität Columbia in New York.

Von Trump gefeuert

Im Rahmen der Ermittlungen in der Russland-Affäre wurde auch Comey befragt. Er belastete Trump und entlarvte einige von dessen Behauptungen, etwa gegen Barack Obama, als unwahr. Das Verhältnis war von da an schwer belastet. Trump feuerte Comey im Mai 2017

Privat

Comey wurde am 14. Dezember 1960 in Yonkers (New York) geboren. Der Jurist arbeitete als Staatsanwalt und wurde dann Vizejustizminister. 2005 wechselte Comey zum Rüstungskonzern Lockheed Martin, danach zu einem Hedgefonds. Er ist verheiratet und Vater von fünf Kindern.