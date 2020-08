Das "Lincoln-Projekt": Trump wird von eigenen Parteifreunden vorgeführt

Wahltag: Am 3. November soll trotz der schwierigen Corona-Lage gewählt werden – traditionell wird der US-Präsident alle vier Jahre immer am ersten Dienstag im November gekürt. Wer mitstimmen will, muss sich jedes Mal vorher registrieren. Diese Hürde lässt die Wahlbeteiligung massiv sinken. Die Amtseinführung des Wahlsiegers findet am 20. Jänner 2021 statt.

Drei Wahlduelle: US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden werden am 29. September, am 15. und 22. Oktober gegeneinander antreten

Wahlberechtigte: 219 MillionenUS-Bürger dürften theoretisch wählen. Bedingung: Man muss über 18 Jahre alt sein und darf nicht vorbestraft sein. Knapp sechs Millionen Menschen haben in den USA wegen früherer Verurteilungen kein Wahlrecht mehr