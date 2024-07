Trump nach Attentat: "Kugel für die Demokratie eingefangen"

Es war Trumps erster Wahlkampfauftritt nach dem Attentat am vorigen Samstag und der erste nach seiner offiziellen Kür zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner auf dem Parteitag diese Woche. Trump hatte das Attentat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania knapp überlebt. Der 78-Jährige wurde von einer Kugel leicht am Ohr verletzt. Am Samstag trug er ein kleines, hautfarbenes Pflaster am rechten Ohr.

"Ich stehe nur durch die Gnade des allmächtigen Gottes vor Ihnen", sagte der Ex-Präsident der Menge. "Ich sollte jetzt nicht hier sein, aber es ist etwas ganz Besonderes passiert."

Trump ignorierte die nach dem Attentat selbst auferlegte Zurückhaltung und seinen Aufruf zur Einigkeit und verfiel wie gewohnt in spaltende Rhetorik. Er stieß Beleidigungen und Beschimpfungen aus, nannte Biden "dumm" und einen "schwachen alten Mann" und bezeichnete Vizepräsidentin Harris als "verrückt" und "durchgeknallt".

Bidens Wahlkampfteam tat Trumps Rede mit den Worten ab, dieser "gehe mit denselben Lügen hausieren" und führe "die gleiche Kampagne der Rache und Vergeltung".