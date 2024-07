Die Szenarien im Drama um Joe Biden

Doch er selbst, der in seinem Privathaus in Rehoboth, Delaware, gerade eine Covid-Erkrankung auskuriert, sieht das anders und denkt offenbar (noch) nicht daran. „Ich freue mich darauf, nächste Woche wieder auf Wahlkampftour zu gehen“, ließ er seine Landsleute und Parteifreunde wissen. Doch was, wenn sich der Druck noch steigern und ein Rückzug unvermeidlich werden sollte? Hier die Szenarien:

Was passiert, wenn Joe Biden jetzt als Präsidentschaftskandidat zurücktritt? Der amtierende Präsident hat zwar bei den parteiinternen Vorwahlen die nötigen Stimmen bei Weitem gewonnen – doch im Falle eines Verzichtes wären die Delegierten beim Nominierungsparteitag vom 19. bis 22. August in Chicago natürlich komplett frei in ihrer Entscheidung.

Dass es dabei aber nicht zu einem Selbstzerfleischungsprozess kommt, geht man davon aus, dass man sich bereits im Vorfeld auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin einigt, die dann auf den Schild gehoben wird.