Trump, Biden - oder wer anders? Amerika am Scheideweg

Um dem bei dem Attentat ums Leben gekommenen Firefighter Corey Comperatore zu gedenken, küsste Trump melodramatisch eine Feuerwehrmann-Uniform und kündigte eine Millionenspende für die Angehörigen an. Szenen, die in der von über 15.000 Menschen besuchten Arena am späten Donnerstagabend für Tränen sorgten.

Allein, mit fortlaufender Redezeit verfiel der Republikaner in alte Muster. Er lieferte statt der fest versprochenen Gesten von Einheit und Versöhnung polemische Attacken gegen die regierenden Demokraten. Leitsatz: „Die zehn schlimmsten Präsidenten dieses Landes sind zusammen genommen nicht so furchtbar wie Joe Biden.“ Fakten-Checker von CNN und Washington Post ermittelten über 25 Lügen und Tatsachenverdrehungen in Trumps Ansprache, in der er einen „fantastischen Wahlsieg“ im November versprach.

Selbst Republikaner kritisierten das. „Anstatt anzuerkennen, dass die USA unter Biden wirtschaftlich weltweit unangefochten stark aus der Corona-Pandemie hervorgegangen sind, hat Trump erneut völlig unnötig das Zerrbild eines apokalyptischen, kaputten Landes gezeichnet, das angeblich von Einwanderer überrannt wird und dem Untergang geweiht ist“, sagte ein moderater Republikaner aus Missouri zum KURIER. „Auch wenn es weiter große Probleme gibt – das stimmt doch alles nicht. Wie will man damit unentschlossene Wähler gewinnen?“