Erste Rede von Trump-Vize J.D. Vance: "Wir verpflichten uns der Arbeiterklasse"

Middletown, das Städtchen seiner Kindheit, sei von „herrschenden Klasse in Washington beiseitegeschoben und vergessen worden”, rief er vom Podium.

Von der Armut in Ohio bis zum Investor in Kalifornien

J.D. (James David) Vance blätterte vor dem Saal-Publikum und den Millionen vor den Fernsehgeräten ausführlich eine rare Aufsteigergeschichte aus. Sie führte ihn, den Sohn einer damals drogenkranken Mutter aus dem prekären Industrie-Arbeiter-Städtchen in Ohio über die Elite-Soldaten der Marines und die Elite-Universität Yale bis zur Vize-Präsidentschaftskandidatur für die Vereinigten Staaten.

Das zwischendurch noch eine intensive Zeit als mit Millionensummen jonglierender Finanz-Investor in Kalifornien passte, ließ der eloquente Redner weitgehend aus. Es passt nicht so gut in die Erzählung vom bodenständigen Arbeiterkind.