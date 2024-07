Amerika unter Schock: Ein Friedensgipfel muss her

Wer den Augenblick, in dem Trump getroffen wurde, im Live-Stream in Echtzeit miterlebt hat, musste sich kneifen. Ist das wirklich gerade geschehen? Oder hat die Künstliche Intelligenz ihren bisher infamsten Streich gespielt. Nach spätestens 30 Sekunden war klar: Das hier ist bitterster Ernst.

Ein Gast der Kundgebung, die Trump in einem kleinen Örtchen in Pennsylvania abhielt, erlag schweren Kopfwunden. Der Todesschütze, über den bisher nichts bekannt ist, wurde vom Secret Service getötet. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Letzte Mordversuche vor 60 Jahren

Nach den tödlichen Attentaten auf John F. Kennedy, Robert Kennedy und Martin Luther King vor fast 60 Jahren, nach dem versuchten Mord an dem damaligen Präsidenten Ronald Reagan 1981 stehen die USA erneut an einem Abgrund: Politische Gewalt, die parteiübergreifend geächtet schien, hat sich wieder Bahn gebrochen bis ganz nach oben. Das Land ist in Schockstarre. Von A bis Z sind alle Fakten und Hintergründe, die den Akt erklären könnten, naturgemäß für die Öffentlichkeit noch unbekannt.

Das macht es Verschwörungsunternehmern gerade in sozialen Medien leicht, Volkes Gemütslage in Wallung zu bringen.

Wenn Ex-Twitter Boss Elon Musk noch Restbestände von Anstand besitzt, lässt er Schnellschüsse, die in einem extrem polarisierten Land leicht zu Vergeltungsaktionen (Rechte gegen Demokraten/Linke) führen, sofort blockieren. Es liegt jetzt an allen Menschen in Verantwortung in Politik, Medien und Gesellschaft, die Empörungsmaschine nicht mit unbedachten Äußerungen anzuheizen.