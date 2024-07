"Da war eindeutig Blut": Wie Zuseher das Attentat erlebten

Und ich dachte: "Er lebt, er lebt"

Auch Doug Mills, Fotograf der New York Times, bekam das Attentat aus nächster Nähe mit. Er fotografiert seit 1983 Präsidenten, war bei der Kundgebung in Butler nur wenige Meter von Trump entfernt. "Es war eine ganz normale, typische Kundgebung. Der ehemalige Präsident kam vielleicht eine Stunde zu spät", sagte er. Die Menge sei schon sehr aufgepeitscht gewesen, als Trump zu sprechen begonnen habe. "Plötzlich hörte ich drei oder vier laute Knallgeräusche. Zuerst dachte ich, es sei ein Auto. Das letzte, woran ich dachte, war eine Waffe."

Mills habe weiter Fotos gemacht, erzählt er in der New York Times. Sofort seien die Agenten auf die Bühne gerannt gekommen und hätten sich auf Trump geworfen. Danach seien Scharfschützen aus dem Nichts aufgetaucht. "Ich ging von einer Seite der Bühne zur anderen, um zu sehen, ob ich ihn besser sehen konnte. Und da stand er auf und streckte seine Faust in die Luft. Und ich dachte: "Er lebt, er lebt." Ich konnte Blut auf seinem Gesicht sehen. Ich machte weiter Fotos. So stark er auf dem einen Bild mit seiner trotzig wirkenden Faust auch aussah, auf dem nächsten Bild, das ich machte, wirkte er völlig entkräftet."