Joe Biden hat Corona: "Fühle mich gut"

In einem Fernseh-Interview mit dem Sender BET -News, das am Mittwochabend in voller Länge ausgestrahlt wurde, sagte Biden auf die Frage, was ihn veranlassen könne, seine Entscheidung zu überdenken, an der Kandidatur für eine zweite Amtszeit festzuhalten.

Umgehend wurde das Programm bei einer Lobby-Organisation für hispanisch-stämmige Einwanderer zwecks Vermeidung von Ansteckungen abgebrochen. Biden, der vollständig geimpft ist, flog zurück an die Ostküste, wo er sich bis auf Weiteres in seinem Sommerhaus in Rehoboth Beach/Delaware isoliert.

Dort herrscht Panik, dass Biden den schleichend wachsenden Abstand zu Herausforderer Donald Trump, der am Donnerstagabend (Freitag cirka 3 Uhr deutscher Zeit) auf dem Parteitag in Milwaukee offiziell seine Kandidaten-Rede für die Republikaner halten wird, in den Umfragen bis zum 5. November nicht mehr aufholen kann.

Für Biden komrmt die Zwangspause, die mutmaßlich über das Wochenende hinaus andauern wird, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Seit seinem misslungenen TV-Duell mit Donald Trump vor drei Wochen in Atlanta kämpft der ehemalige Senator gegen Widerstand in der eigenen Parteispitze.

Als erster Demokrat von Rang im Kongress hatte der Abgeordnete Adam Schiff , der in den Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump internationale Bekanntheit erlangte, Biden am Mittwoch zur Aufgabe aufgefordert.

Bidens Äußerung über etwaige Bedingungen für einen Rückzug von der Kandidatur schlug umgehend Wellen auch in sozialen Medien. Biden wird seit dem TV-Duell mit Trump nachgesagt, er habe extreme mentale Verfallserscheinungen. Per Fern-Diagnose attestierten etwa deutsche Ärzte zum Beispiel Alzheimer.

Tenor eines Analysten am Rande des Republikaner-Parteitags in Milwaukee: Biden habe mit seiner überraschenden Aussage die Tür geöffnet für neue Forderungen, sich umgehend einer medizinisch-geistigen Untersuchung zu stellen und die Ergebnisse zeitnah zu veröffentlichen. Das zuletzt verfügbare Bulletin seines Leibarztes Kevin Connor ist von Februar dieses Jahres. Dort lautete das Fazit kurz gesagt: Alt - aber voll amtsfähig.

Hingegen sehen mittlerweile zwei Drittel der demokratischen Wähler in einer aktuellen Umfrage die Notwendigkeit für einen Last-Minute-Wechsel an der Spitze der demokratischen Kandidatur. In mittlerweile 14 Bundesstaaten (vorher waren nur sieben umkämpft) steht ein Biden-Sieg im November unter Fragezeichen.