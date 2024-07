Fünf Gründe, warum Biden aufhören sollte - und fünf für's Weitermachen

Biden verschreckt Wähler und Großspender

Bidens Umfragewerte (unter 38 % Zustimmung) waren schon vor dem Auftritt in Atlanta unterirdisch. Nach der Grusel-Debatte gehen die Zahlen weiter in den Keller. Vor allem in den sieben wahrscheinlich entscheidenden Bundesstaaten hat er noch mehr an Rückhalt verloren.

New Hampshire, New Mexiko und Virginia, bislang verlässlich „blau“ (demokratisch), sind für Trump in Reichweite gelangt. Fast die Hälfte der demokratischen Wähler will Bidens Abgang. Die Zahl derer, die ihn für fit genug halten, ist von 35 auf 25 Prozent gefallen. Bleibt er stur, könnte viele dieser Wähler am 5. November zu Hause bleiben.