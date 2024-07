Nur Michelle Obama würde Trump schlagen - warum will sie nicht?

Nach dem TV-Debatten-Groß-Malheur von Joe Biden taucht der Name der 60-jährigen Mutter zweier erwachsener Töchter regelmäßig in Tuschelrunden von Politik und Medien auf. Wissend, dass ihr Mann 2016 diesen bis heute gültigen Spruch prägte: „Es gibt drei Dinge, die im Leben sicher sind: der Tod, Steuern, und dass Michelle nicht als Präsidentschaftskandidatin antreten wird.”

Eine neue Umfrage des als seriös bekannten „Reuters/Ipsos”-Verbundes wird daran substanziell voraussichtlich nichts ändern. Sie zeigt aber, mit welchem Vertrauensvorschuss die seinerzeit erste afro-amerikanische First Lady in der US-Geschichte ausgestattet wird. Obwohl sie nie ein politisches Wahl-Amt bekleidet hat. Danach wäre Michelle Obama aktuell die einzige Person in den Reihen der Demokraten, die den republikanischen Herausforderer von Biden, Ex-Präsident Donald Trump, schlagen könnte. Und zwar deutlich. 50 Prozent der Amerikaner würden sie wählen, nur 39 % in dieser Konstellation Trump. Alle anderen potenziellen Biden-Erben von Gavin Newsom (kalifornischer Gouverneur) bis Kamala Harris (Vize-Präsidentin) liegen erkennbar schlechter.

Verschwörungstheorie Der Beliebtheitsbeweis für die 2018 und 2019 in einer Gallup-Umfrage zur beliebtesten Amerikanerin gewählten Obama reanimiert vor dem Demokraten-Parteitag in sieben Wochen eine bereits zu Jahresbeginn medial gepflanzte Verschwörungstheorie, die nur einen Schönheitsfehler hat: sie stimmt nach allem, was man wissen kann, nicht. Danach würde Joe Biden bald bekanntgeben, dass er aus Alters- und Gesundheitsgründen doch auf die Kandidatur für eine zweite Amtszeit verzichtet. Auf dem Nominierungs-Parteitag in Chicago werde sich dann Michelle Obama unter Umgehung der Vorwahl-Strapazen Trägerin der Fackel anbieten, die ihr Mann Barack Obama 2008 entzündet hatte - und natürlich haushoch gewinnen. Schon damals hielten führende Demokraten und Analysten der Erzählung entgegen, dass Michelle Obama mehrfach Klartext zur Sache gesprochen hat. „Der Grund, warum ich nicht für die Präsidentschaft kandidieren will, ist: An erster Stelle muss man diesen Job wollen." Und sie wolle eben nicht, erklärte sie.

© EPA-EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

"Es ist nicht in meiner Seele" Aus ihrem Umfeld wurde seinerzeit mit dem Argument nachgelegt, dass die Obamas mit acht Jahren Präsidentschaft ihre patriotischen Pflichten erfüllt glauben und ihr (finanziell sehr angenehmes) Leben an der Schnittstelle zwischen Hollywood, Politik, Kultur und großem Geld genießen. In einem Gespräch mit der schwarzen Entertainment-Ikone Oprah Winfrey wurde Frau Obama noch deutlicher: „Ich habe nie Interesse an Politik bekundet, nie. Politik ist hart. Und die Leute, die da einsteigen, müssen es wollen. Es muss in ihrer Seele sein, weil es so wichtig ist. Und es ist nicht in meiner Seele.”