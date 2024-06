Biden gegen Trump: Ein TV-Duell voller Schmähungen

„Ich habe noch nie so viel Quatsch und Dummheit in meinem ganzen Leben gehört”, waren mehrfach benutzte Formulierungen des 46. US-Präsidenten, der von Beginn an massive Probleme hatte, die pausenlosen Pauschal-Angriffe Trumps auf geeignete Weise zu kontern. „Er wirkte fast durchgängig wie ein geprügelter Hund”, sagte ein US-Kommentator.

Beide Kandidaten für die Wahl im November überzogen sich fortlaufend mit ehrabschneidenden Attacken und warfen sich wechselseitig vor, die schlechtesten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu sein bzw. gewesen zu sein. „Ich habe noch nie jemanden so lügen sehen wie diesen Kerl”, sagte Trump über Biden und setzte hinzu: „Alles, was er tut, ist eine Lüge.” Biden äußerte sich nahezu wortgleich. Er nannte Biden eine “Jammerlappen”. „Jedes Details, das er nennt, ist eine Lüge.”

CNN verzichtete auf Faktencheck

Als Hauptgrund dafür wurde die Tatsache ausgemacht, dass die CNN-Moderatoren auf jede Art von „fact-checking” verzichteten. Trump konnte so unwidersprochen etwa behaupten, dass Biden Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum Überfall auf die Ukraine ermutigt habe und unter ihm, Trump, der Krieg in Israel/Gaza nie ausgebrochen wäre. Trump durfte auch ohne jeden Beleg in die Welt setzen, dass die illegale Einwanderung an der Grenze zu Mexiko zu einer beispiellosen Verbrechenswelle geführt habe: „Sie töten unsere Bürger”, behauptet er.

Obwohl Statistiken belegen, dass Asylsuchende weniger kriminell sind als Normal-Amerikaner. Auch Trumps Aussage, dass „alle Gelehrten” und politischen Entscheider mit der Abschaffung des über 50 Jahre landesweit gültig gewesenen Rechts auf Abtreibung zufrieden seien, seit die Verantwortung dafür durch eine Entscheidung des Obersten Gerichts an die 50 Bundesstaaten gegangen ist, blieb unkorrigiert. Tatsache ist, dass in Umfragen bis heute zwei Drittel der Amerikaner das Ende von „Roe versus Wade” als falsch beklagen. US-Medien sprachen in Blitz-Analysen von „Dutzenden Lügen und Halbwahrheiten”, von denen Trump einige bereits in seinem ersten Wahlkampf 2016 gegen Hillary Clinton vom Stapel gelassen habe.