Biden gegen Trump: Ein Showdown mit Sprengkraft

Wenn Joe Biden und Donald Trump am Donnerstag die CNN-Zentrale in Atlanta betreten, um 21 Uhr Ortszeit, drei Uhr morgens am Freitag in Österreich, werden zwei noch weiter als 2020 entfernte Gegensätze aufeinanderprallen: Hier ein noch anfälliger gewordener Staats-Senior, der mit 81 Jahren ein zweites Mal die „Seele Amerikas retten“ will – vor Trump. Dort ein auf Radau erpichter Egomane, der mit 78 erneut ins Weiße Haus will, um Vergeltung gegen all die zu üben, die ihm vor vier Jahren den Wahlsieg verwehrt haben. Das ist die Grundkonstellation vor der ersten Fernseh-Debatte der Polit-Dinosaurier, der voraussichtlich über 100 Millionen Amerikaner zusehen werden.

Wie läuft die Debatte ab?