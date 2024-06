Droht mit Donald Trump der "christliche Gottesstaat"?

In den Vereinigten Staaten von Amerika kann jede Religion nach ihrer Façon glücklich werden; solange sie sich an Recht und Gesetz hält. Die in der Verfassung festgeschriebene Trennung von Staat und Kirche verbietet die Bevorzugung einzelner Glaubensrichtungen.

Darum sorgt für großes Aufsehen, dass der republikanische regierte Süd-Bundesstaat Louisiana es künftig als erste Gebietskörperschaft im Land zur Pflicht macht, in öffentlichen Kindergärten, Schulen und Universitäten "in großer, leicht lesbarer Schrift" die Zehn Gebote ("Du sollst keine andern Götter neben mir haben"…) zu plakatieren.

So hat es Gouverneur Jeff Landry mit Rückendeckung einer konservativen Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses in der Hauptstadt Baton Rouge entschieden. Kritiker in Washington wenden ein, dass Muslime, die den Koran befolgen, oder Hindus, die sich der Bhagavad Gita verpflichtet fühlen, damit ausgegrenzt würden. Ein einflussreiche Minderheit, die eng mit dem Namen Donald Trump verknüpft ist, jubelt dagegen über die Maßnahme, die voraussichtlich vor Gericht landen wird: christliche Nationalisten.