Wie russische und US-Milliardäre Frauenrechte in Europa abmontieren wollen

Wie das funktioniert, zeigt eine NGO aus Wien: Die Alliance Defending Freedom (ADF) hat neben ihrem Sitz in einem hübschen Altbau im 3. Bezirk auch Standorte in Brüssel, Genf, Straßburg und London, ist mit ihrer Heerschar von Anwälten also dort aktiv, wo Gerichtshöfe und internationale Organisationen sind. Nach außen gibt sie sich als Kämpferin für Redefreiheit und „christliche Werte“, in Wahrheit benutze sie aber die Mittel des Rechtsstaats, „um ihn auszuhebeln“, sagt Lo Mascolo. In den USA gilt die Organisation sogar als „Hate Group“ – und steht so auf einer Stufe mit dem Ku-Klux-Klan. Finanziert wird die millionenschwere NGO, die in den USA das Ende des landesweiten Rechts auf Abtreibung erstritten hat, von der Milliardärsfamilie Prince; den Gründern der US-Söldnerfirma Blackwater, gegen die wegen Kriegsverbrechen im Irak ermittelt wurde.

Kremlnahe Quellen

Wladimir Jakunin etwa, ehemaliger Chef der staatlichen russischen Eisenbahn, der sich in Russland als aggressiver Ideologe mit KGB-Vergangenheit einen Namen gemacht hat, finanziert über seine Denkfabriken „Istoki Endowment Fund“ und den Think Tank „Dialogue of Civilizations (DOC)“ Vernetzungstreffen von Anti-Gender-Aktivisten und Abtreibungsgegnern mit Politik und Wirtschaft in Europa; knapp 100 Millionen Euro an Geldflüssen wurden bis 2018 nachgewiesen.

Das unverdächtig aussehende DOC hatte neben dem Hauptsitz in Berlin auch einen in der Wiener Neustiftgasse, im Aufsichtsratz saß niemand Geringerer als Alfred Gusenbauer. Und unter FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek hielt man Workshops mit dem Verteidigungsministerium ab.

Der zweite Großfinancier aus Putins Umfeld ist der Milliardär Konstantin Malofejew, ein orthodoxer Monarchist, der in Kinderverschleppungen in der Ukraine involviert sein soll. Er betreibt nicht nur den Sender Zargrad TV, der nationalistisch-imperiale und Anti-LGBTQI-Propaganda betreibt, sondern mit seiner St.-Basilius-Stiftung auch sogenannte "Schwangerschaftskrisenzentren", die sich als neutrale Beratungsorganisationen ausgeben. Er organisierte 2014 in Wien ein „Eurasiertreffen“ in Wien, bei dem neben dem Putin-Ideologen Aleksandr Dugin auch HC Strache und Johann Gudenus dabei waren.

"Narrative haben eigene Füße bekommen"

Seit Russlands Überfall auf die Ukraine habe sich Moskaus Einfluss zwar reduziert, sagt Lo Mascolo. Doch der Einfluss sei gleichleibend groß: Die Narrative hätten „eigene Füße bekommen. Die christliche Rechte wurde zuvor so sehr gestärkt und eine eigenständige Infrastruktur und Netzwerke aufgebaut, dass sie auch mittelfristig ohne Finanzierung aus Russland auskommt.“

Österreich spiele bei all dem „eine große Rolle“, er. Das liege zum einen daran, dass auch viele deutschsprachige Adelsfamilien in die Netzwerke involviert seien, aber auch an der Regierungszeit von Sebastian Kurz: Unter ihm sei „die Tür für religiös-konservative Netzwerke offen gestanden“, sagt Lo Mascolo.