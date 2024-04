Warum Deutschland plötzlich wieder über Abtreibungen streitet

Im Westen hingegen hatte man lange das von den Nazis eingeführte Totalverbot beibehalten, erst in den 1970ern wurde dieses auf Druck vieler Feministinnen ein wenig gelockert. Bis zur straflosen Fristenlösung, wie auch Österreich sie hat, dauerte es aber bis zum Jahr 1992. Im vereinigten Deutschland kippte das Bundesverfassungsgericht diese liberale Regelung ein Jahr später wieder - im Gesetz musste damals eigens wieder vermerkt werden, dass die Tat zwar straffrei, aber an sich "rechtswidrig" sei.

Der Paragraph 218 , der Abtreibungen in Deutschland regelt, ist seit vielen Jahrzehnten heiß umkämpft. Sogar die Verhandlungen über die deutsche Einheit standen deshalb 1990 kurz vor dem Kippen: Zehntausende waren damals auf die Straße gegangen, um die liberalere Ost-Regelung beizubehalten - dort waren Abbrüche seit den 1970ern in den ersten drei Monaten legal und auch gratis gewesen.

Das mag technisch klingen, wirkt in Deutschland aber wie sozialer Sprengstoff. Denn der Paragraph 218, der Abbrüche regelt, ist seit Jahrzehnten für erbitterte Kämpfe gut, er hat 1990 beinahe die Einheit zum Kippen gebracht (siehe Infobox). Diese Zerrissenheit zeigt sich auch jetzt: SPD und Grüne, die die Fristenregelung zu Amtsantritt noch euphorisch reformieren wollten, sind plötzlich sehr zurückhaltend - manche Genossen sperren sich sogar, die Grünen sprechen nur mehr von einer „Diskussionsgrundlage“. Und die FDP, die das Ganze in ihrem Justizministerium in Gesetzesform gießen sollte, war ohnehin von Beginn an skeptisch - man werde die Ideen prüfen, heißt es vage.

Konservativer Gegenwind

Ein Grund für die Vorsicht ist der Gegenwind, der in Deutschland erstaunlich groß ist. Obwohl die katholische Kirche eine wesentlich geringere Rolle spielt als etwa in Italien oder Spanien, wurde dort das Recht auf Abtreibung bereits liberalisiert. Ein Schritt wie in Frankreich, wo man es kürzlich unter großem Beifall in der Verfassung verankert hat, wäre in Deutschland trotz der liberalsten Koalition der Geschichte derzeit nicht denkbar.

Zu tun hat das zum einen nur mit der Union, die bereits gedroht hat, eine Neuregelung vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen; das hat schon einige Gesetze der Ampel zu Fall gebracht. Maßgeblich sind auch jene „Gehsteigberater“, die sich in diversen Organisationen formiert haben und unter der Dachorganisation "Bundesverband Lebensrecht" seriös wirkende Beratung für Schwangere anbieten.

AfD will Abtreibung nur in Ausnahmefällen

Sie werden seit Kurzem von der AfD unterstützt: Die Rechtspopulisten, die in drei deutschen Bundesländern bei gut 30 Prozent liegen, treten als deren politische Lobby auf. So fordern sie etwa, dass Abtreibung nur noch in „absoluten Ausnahmen“, also aus medizinischen Gründen oder bei Vergewaltigungen, erlaubt sein soll. Alles andere sei ein Recht aus einem „Zeitgeist heraus“ und darum abzulehnen, heißt es.

Sehen kann man diesen Schulterschluss auch öffentlich, etwa bei den „Märschen fürs Leben“, die der Bundesverband Lebensrecht jährlich in einigen Städten organisiert. Dort marschieren neben Gläubigen immer mehr Politiker der Partei mit, ebenso wie Rechtsextreme und religiöse Fanatiker.