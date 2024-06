Biden plant Kurswechsel bei US-Einwanderungspolitik

US-Präsident Joe Biden plant einen Kurswechsel in der Einwanderungspolitik.

Er bot am Dienstag Hunderttausenden illegal in den USA lebenden Einwanderern, die mit US-Bürgern verheiratet sind, einen Weg zur Staatsbürgerschaft an. Dieser Schritt im Wahljahr steht in scharfem Kontrast zu den Plänen seines republikanischen Rivalen Donald Trump für Massenabschiebungen.