Präsidenten-Sohn Hunter Biden drohen 25 Jahre Haft

Sondern weil in dem von Staatsanwalt David Weiss, einem Sonder-Ermittler des Justizministeriums in Washington, angestrengten Verfahren in den kommenden zwei Wochen intimste Details aus dem Familien-Leben des Biden-Clans an die Öffentlichkeit kommen werden.

Fünf Monate vor der Präsidenten-Wahl birgt der Prozess jede Menge Sprengstoff . Nicht wegen des Delikts an sich, von dem selbst auf dem rechtsgerichteten TV-Sender Fox News Experten sagen, dass es "eher eine Lappalie" sei, die "so gut wie nie in dieser Form strafrechtlich verfolgt wird".

US-Präsident Joe Biden und sein Sohn Hunter Biden in Los Angeles am 4. Februar 2024.

Nur ein Detail: Der illegale Waffen-Kauf kam ins Rollen, als Hallie Biden vor sechs Jahren in einem Truck von Hunter besagten Colt fand und ihn aus Angst, der damals schwer Crack-Süchtige könnte sich oder anderen damit etwas antun, in Panik in eine Mülltonne warf.

Hallie Biden ist die Witwe von Beau Biden, Joe Bidens Lieblingssohn und Ex-Justizminister von Delaware, der 2015 an einem Gehirn-Tumor starb. Nach seiner Scheidung von Kathleen Biden kamen Hunter und Witwe Hallie vorübergehend als Paar zusammen. Beide Frauen werden in den nächsten Tagen von der Staatsanwaltschaft in den Zeugenstand gerufen. Ziel von Staatsanwalt Weiss: Sie sollen dazu beitragen, dass die zwölf Geschworenen Hunter Biden ins Gefängnis schicken. Ziel von dessen Anwalt Abbe Lowell: die Entlastung des Angeklagten.

Politischer Feldzug?

Dass der Prozess überhaupt stattfindet, geht auf eine Besonderheit zurück. 2023 war das Waffen-Vergehen inklusive eines Steuer-Delikts in Kalifornien schon so gut wie geregelt; mit einer milden Bewährungsstrafe und Sozial-Dienst-Programmen. Dann ließ die einst von Präsident Donald Trump ernannte Richterin Maryellen Noreika den Deal platzen. Nach dem Verfahren in Delaware muss Hunter Biden nun ab 5. September auch in Kalifornien vor den Richter, obwohl seine Steuerschuld von 1,4 Millionen Dollar bereits seit Langem zurückgezahlt ist. Eine weitere Quelle für unangenehme Nachrichten, die in den Wahlkampf von Joe Biden spielen.