Videos von "verwirrtem" Biden: "Billige Fälschungen"

In den vergangenen Tagen waren von Medien wie der New York Post und auf einem offiziellen Account der Republikaner in einem Online-Netzwerk mehrere Videoclips veröffentlicht worden, in denen Biden verwirrt wirkt. In einem der Videos, über das sich auch der frühere US-Präsident Donald Trump lustig machte, scheint sich der 81-jährige Präsident während einer Fallschirmsprungvorführung beim G7-Gipfel in Italien desorientiert von den anderen Staats- und Regierungschefs wegzubewegen.