Trump verglich Biden-Regierung mit Gestapo

"Diese Leute leiten eine Gestapo-Regierung", sagte Trump am Samstag bei einer privaten Spendenveranstaltung in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida, wie US-Medien unter Berufung auf Audioaufnahmen und Zeugenaussagen berichteten. Die Geheime Staatspolizei (Gestapo) war in den Jahren 1933 bis 1945 die politische Polizei des Nazi-Regimes.

Der NS-Vergleich sei Teil einer längeren Schimpftirade gewesen, in der Trump der Biden-Regierung vorgeworfen habe, hinter den mittlerweile vier Strafverfahren zu stecken, die in verschiedenen US-Staaten gegen ihn im Gange sind. "Dies ist ihrer Meinung nach die einzige Möglichkeit zu gewinnen", habe Trump hinzugefügt.

Trump will im November erneut zum Präsidenten der USA gewählt werden - sein Gegenkandidat dürfte der demokratische Amtsinhaber Biden (81) sein. Der 77-jährige Republikaner steht derzeit im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar in New York vor Gericht. Es ist der erste Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Auch nach einer möglichen Verurteilung - und selbst im Falle einer Gefängnisstrafe - dürfte Trump bei der Präsidentschaftswahl antreten.