Sie erzählten von Stockschlägen und Tritten, von Elektroschockern und der Angst, „auseinandergerissen oder erschossen“ zu werden: es waren dramatische Erinnerungen, die betroffene Polizisten zum Auftakt des U-Ausschusses am Dienstag ablieferten. Dort geht es in den kommenden Wochen um die Erstürmung des Kapitols in Washington am 6. Jänner durch militante Anhänger von Donald Trump.

Im Mittelpunkt steht eine Frage, und zwar die nach der politischen Verantwortung für diesen Sturm auf die Zentrale der US-Demokratie und damit nach der Mitschuld von Donald Trump.