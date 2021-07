Schon lange getrennt? Neue Enthüllungen über Ehe von Donald und Melania Trump

"Während der Jahre im Weißen Haus war nie ganz klar, wie viel Zeit sie dort oder in einem Haus in Maryland verbringt, in dem Melania ihre Eltern wohnen ließ", schreibt indes Wolff. Ihre Berater hätten sich nie offen dazu geäußert. "Auch hier, in Mar-a-Lago, war es unklar."

Wolff erläutert, dass Donald Trump und seine Frau aber oft in einem Restaurant in Mar-a-Lago gemeinsam essen würden. Er nimmt an, die gemeinsamen Auftritte würden aber nur dem Zweck dienen, um sich gemeinsam zur Schau zu stellen. Der Tisch der Trumps stehe in der Mitte des Restaurants und sei durch ein Seil von den anderen Gästen abgegrenzt. Beim Essen würden sie dann von Schaulustigen wie "Zootiere" beglotzt.

"Nein, nein. Das stimmt nicht", korrigiert sich Wolff daraufhin sarkastisch. "Sie sind wie ein frisch verheiratetes Paar. Jede Nacht ist eine Hochzeit, auf der sie ihr Abendessen einnehmen, um Freunde und Gratulanten zu begrüßen", zitiert Businessinsider aus Wolffs neuem Buch.