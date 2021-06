Untergetaucht: Nicht einmal Donald Trump weiß, was Melania derzeit treibt

Als First Lady hatte sich Melania Trump schon rar gemacht. Nach dem Ende von Donald Trumps Amtszeit ist es überhaupt still um das ehemalige Model geworden. Anfang des Jahres wurde zwar bekannt, dass sich die Ehefrau des einstigen US-Präsidenten einen neuen Twitter-Account zugelegt hat. In der Öffentlichkeit hat man Melania Trump in den vergangenen Monaten aber kaum gesehen.

Melania schwänzte Trumps Auftritt in Ohio

Obwohl Melania Trump bereits seit über zehn Jahren einen privaten Account besitzt, wurde im Feburar zusätzlich ein offizielles Konto auf Twitter eröffnet, das den Namen "@OfficeofMelania" trägt - was so viel bedeutet wie "Büro von Melania". "Bitte folgen Sie diesem Konto für Neuigkeiten und Updates", heißt es im ersten offiziellen Posting des früheren Models. Welchen Geschäftsaufgaben sich Melania Trump künftig widmen will, wurde aber nicht bekannt gegeben.

Zuletzt hieß es über Trumps Ehefrau, sie würde nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus dem Luxus-Leben im Luxus-Anwesen Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, frönen. Offizielle Auftritte absolviert sie so gut wie keine. Bei Trumps Kundgebung in Ohio fehlte am Samstag von der Ex-First-Lady auch jede Spur.