Horrende Kosten: Donald und Melania Trump stellen Negativ-Rekord auf

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania sollen während Trumps Amtszeit in Sachen Sicherheit über eine halbe Milliarde Dollar Kosten verursacht haben, wie nun berichtet wird. Damit würden die beiden einen neuen Rekord aufstellen: Als das teuerste ehemalige Präsidentenpaar der US-amerikanischen Gesichte - zumindest, was die Ausgaben für die Security anbelangt.

Trump: 600 Millionen Dollar an Sicherheitskosten?

Insgesamt sollen 600 Millionen Dollar (rund 489,5 Millionen Euro) während Donald Trumps Amtszeit an Sicherheitskosten ausgegeben worden sein, wie Mercury News unter Berufung auf das kürzlich veröffentlichte Buch "Zero Fail" von Washington Post-Reporterin Carol Leonnig berichtet.

Einen Großteil der Kosten für den Secret Service und die Polizei soll Melania Trump verusacht haben. Der Grund: In den ersten Monaten von Trumps Präsidentschaft waren das ehemalige Model und Sohn Barron in New York geblieben. Erst im Juni 2017, nachdem Brarron sein Schuljahr beendet hatte, zogen die beiden ins Weiße Haus. Bis dahin lebten sie im Trump Tower im New York. Gemunkelt wurde damals, dass Melania Trump deswegen länger in New York geblieben war, um ihren Ehevertrag neu auszuverhandeln.