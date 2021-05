Was treibt der Ex-US-Präsident eigentlich? Golft er noch in seinem Luxus-Ressort in Florida? Ärgert er sich noch über seine Social-Media-Sperre?

In der aktuellen Folge des Daily Podcast gehen wir den Plänen Donald Trumps für die kommenden Jahre nach. Wie er zuletzt in der "Don Bongino Show" anklingen ließ, könnten ihn diese sogar zurück ins Weiße Haus führen.

Mitchell Ash, emeritierter Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Wien, erörtert im Gespräch mit Moderatorin Karoline Krause-Sandner die neue Medienpräsenz des alten Präsidenten und was seine Zwischenrufe und Provokationen für die politische Kultur in den USA bedeuten könnten.