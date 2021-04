Biografen über Melania: Wieso sie trotz allem bei Donald Trump bleibt

Sie galt als eine der reserviertesten First Ladys der US-amerikanischen Geschichte. Nun ist Melania Trump in ihr altes Leben zurückgekehrt: Wenn auch nicht mehr in New York, genießt sie nach Donald Trumps Auszug aus dem Weißen Haus ihr gewohntes Luxusleben in Florida. Im Mar-a-Lago-Club ihres Mannes in Palm Beach soll sich die 50-Jährige Insidern zufolge regelmäßige Spa-Behandlungen gönnen, Zeit mit ihren Eltern verbringen und sich hauptsächlich auf ihren Sohn Barron konzentrieren, so Quellen.

"Sie spielt das Spiel zu ihrem eigenen Vorteil"

Obwohl bereits während Donald Trumps Amtszeit immer wieder über Eheprobleme spekuliert wurde und die früheren Trump-Beraterin Omarosa Manigault Newman noch im vergangenen November unkte, Melania würde die Minuten bis zur Scheidung zählen, bleibt diese auch weiterhin an Donald Trumps Seite. Und dafür soll das ehemalige Model gute Gründe haben.

"Man kann mit Sicherheit sagen, dass sie das Spiel zum persönlichen Vorteil spielt. Hier ist das keine schlechte Sache", plaudert ein Insider aus Palm Beach kürzlich gegenüber dem Magazin People über die innere Einstellung der einstigen First Lady aus.