"Ostern mit Opa": Trump feierte mit Enkeln - nur Melania fehlte

"Ostern mit Opa" feierten fünf von Donald Trumps Enkelkindern in diesem Jahr. Gemeint ist damit der Nachwuchs von Trumps ältestem Sohn Donald Trump Junior, der die gemeinsamen Schnappschüsse auf Instragram veröffentichte hatte. Tristan Milos (9), Chloe Sophia (6), Spencer Frederick (8), Donald Trump III. (12) und Kai Madison (13) scheinen das Beisammensein mit ihrem Opa in dessen Golf-Ressort Mar-a-Lago in Florida genossen zu haben, wie die Fotos zeigen - die ganze Familie, inklusive Trump, lächelte breit in die Kamera. Offenbar hat man auch im frühlingshaft dekorierten Restaurant miteianander gespeist: