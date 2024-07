Stellt Selenskij als Putin vor: Biden-Verteidigungsrede mit peinlichem Versprecher

Joe Biden will trotz des massiv anschwellenden Protestes in den eigenen Reihen partout nicht aufgeben. Er hält die für ihn widrigen Umfragen momentan nicht für aussagekräftig. Der eigentliche Wahlkampf beginne erst im September. Dann seien noch neun Wochen Zeit, um die Wähler zu überzeugen.

Seine Kampagne dagegen habe 220 Millionen Dollar auf dem Konto. Und er bekomme „überwältigenden Zuspruch”. Noch wichtiger: Biden sagt, dass sich die Delegierten auf dem Nominierungsparteitag im August in Chicago natürlich noch gegen ihn entscheiden könnten. „Das ist Demokratie.” Aber, so der Präsident: „Das wird nicht passieren.”

Biden bleibt bei seiner selbstbewussten Selbsteinschätzung: „Ich bin die am meisten qualifizierte Person für diesen Job. Ich habe Trump einmal geschlagen und ich werde es wieder tun.” Die Angst um sein Vermächtnis sei bei seiner Entscheidung nicht ausschlaggebend, sagte er. Sondern: „Ich will den Job zu Ende machen.” Wichtiger Zusatz: Andere Demokraten seien auch qualifiziert, gegen Trump ins Rennen zu gehen. Aber sie müssten bei Null anfangen.

Unmittelbar vor der zwei Stunden später als geplant gestarteten Pressekonferenz stellte Biden den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij bei einer Nato-Zeremonie am Rednerpult als „Präsident Putin ” vor. Er verbesserte sich aber in Sekundenschnelle. Er sei „zu fokussiert darauf, Putin zu schlagen”. Selenskij schaute kurz entgeistert. Diese Selbst-Korrektur unterblieb, als Biden seine Vize-Präsidentin Kamala Harris irrtümlicherweise als Vizepräsident Trump bezeichnete.

Biden leitet nicht zuletzt daraus für sich die Legitimation ab, mit der Kandidatur fortzufahren. Es stehe zu viel auf dem Spiel, wenn Donald Trump an die Macht käme. Beim Nato-Gipfel hätten ihm viele Regierungschefs gesagt: „Du musst gewinnen. Trump wäre für uns ein Desaster.” Bidens Auftritte leiden, auch wenn er wie am Donnerstagabend nicht den Faden verliert, oft daran, dass er sich selbst entwertet. Biden sagt zu oft am Ende seiner Sätze „egal” und leitet dann zu einem anderen Thema über.

Der Präsident nutzte weite Strecken des Frage-Antwort-Spiels, um seine in 50 Jahren angesammelte Welt-Erfahrung und außenpolitische Expertise zu demonstrieren. Was er zur Kooperation Chinas mit Russland oder zum Israel/Gaza-Konflikt sagte, wie er den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine rekapitulierte und über Themen der Nationalen Sicherheit redete, das wurde in US-Medien als „zwar lang und manchmal umständlich aber fundiert, komplex und detailreich” beschrieben.

Biden sieht sich nicht als mental eingeschränkt - einen Test über seinen Geisteszustand würde er machen

Auf die Frage, ob er Russlands Präsidenten Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping auch noch in einigen Jahren in einem Vier-Augen-Gespräch die Stirn bieten könne, entgegnete Biden selbstbewusst: „Ich kann es heute. Und ich werde es in drei Jahren können.” Er bleibt hartnäckig dabei: Das TV-Duell mit Trump vor zwei Wochen sei eine „schlechte Nacht” gewesen („dummer Fehler”) und kein Symptom für eine ernsthafte Beeinträchtigung. Er wiederholte die Notwendigkeit, bei seinen oft von 7 Uhr morgens bis Mitternacht dauernden Arbeitstagen kürzer zu treten. Allein, manchmal packe ihm sein Stab noch Arbeit obendrauf.

Allen Fragen, die seine Belastbarkeit in einer etwaigen zweiten Amtszeit betrafen, begegnete Biden so: Solange er sich selbst versichern könne, den Job zu schaffen, solange könne er davon auch die Wähler überzeugen. Vor einem medizinischen Test über seine kognitiven Fähigkeiten, wie er von vielen Demokraten gefordert wird, hat Biden keine Angst. Wenn seine Ärzte, was sie bisher nicht getan hätten, ihn dazu aufriefen, würde er so einen Test machen. Biden nahm für sich in Anspruch, ein durchgängig anstrengendes Programm zu absolvieren. Während Donald Trump im Golf-Cart über den Platz fahre.