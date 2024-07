"Project 2025": Mehr Macht für US-Präsidenten

Ja und nein. Das Projekt beruht einerseits auf der gemeinsamen Arbeit Dutzender Organisationen unter der Leitung der erzkonservativen Denkfabrik Heritage Foundation. Die Gruppe ist unabhängig von der Trump-Kampagne, was sowohl die Macher von "Project 2025" als auch der Ex-Präsident betonen.

Zudem sind Forderungen enthalten wie eine Kriminalisierung von Pornografie und ein Verbot des Versands von Abtreibungspillen über die Grenzen der US-Staaten hinweg. Es sollen Bundesvorschriften zum Umweltschutz gestrichen und gegen Programme für mehr Diversität am Arbeitsplatz vorgegangen werden. Das Bundesbildungsministerium soll ganz abgeschafft werden.

Allerdings sind in der Praxis viele von Trumps engsten politischen Beratern und etwaige zukünftige Regierungsmitarbeiter in das Projekt eingebunden. So spielte beispielsweise der ehemalige Trump-Regierungsbeamte Russ Vought eine wichtige Rolle. Er ist auch Politikdirektor eines Ausschusses beim Parteitag der Republikaner.

Seit dem Aufkommen der Kontroverse um "Project 2025" hat sich Trump davon distanziert. "Ich weiß nichts über 'Project 2025'", schrieb er Anfang Juli online. In der Regel spricht der Republikaner im Wahlkampf nur allgemein über seine politischen Pläne.

Aus früheren Aussagen scheint aber hervorzugehen, dass Trump einige der zentralen Vorschläge unterstützt, wie etwa eine Ausweitung der Macht des Präsidenten und die Abschaffung des Bildungsministeriums. Aber er hat sich etwa gegen die Einschränkungen bei Abtreibungspillen ausgesprochen.