Der Moment, als auf Trump geschossen wurde: Bilder und Videos vom Attentat

Augenzeugen berichteten, sie hätten zunächst nicht an Schüsse gedacht - und gehofft, das sei ein Scherz: Am Samstag ist auf Donald Trump ein Mordversuch verübt worden, der Schütze schoss bei einer Wahlkampfveranstaltung von einem Dach auf ihn. Der Ex-Präsident wurde dabei nur leicht verletzt - hier der Moment, als die Schüsse fielen:

Die Versammlung in Butler war Trumps letzte Wahlkampfveranstaltung vor dem am Montag beginnenden Parteitag der Republikaner, bei dem Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Partei gekürt werden soll. Die US-Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt. Die Gewalttat in Pennsylvania löste in den USA und international Entsetzen aus.