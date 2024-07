Am Anfang demütig, dann wieder ganz der Alte: Donald Trumps Parteitagsrede

Es sollte die große nationale Umarmung werden. Eine Rede, die das zerstrittene Land eint und Brücken baut über tiefe parteipolitische Gräben. So hatten es die Berater von Donald Trump vor dem Schlussakt des Nominierungs-Parteitag der Republikaner in Milwaukee angekündigt.

Trump sprach zaghaft, leise, gedämpft und sagte ganz am Anfang Sätze, die aufhorchen ließen: „Ich kandidiere, um Präsident für ganz Amerika zu sein, nicht für die Hälfte Amerikas, denn es gibt keinen Sieg, wenn man für die Hälfte Amerikas gewinnt.” Später fordert er, der traditionelle Scharfrichter im politischen Häuserkampf, dass Amerika endlich aufhören müsse, „Meinungsverschiedenheiten zu dämonisieren”. Und dann noch den: „Die Zwietracht und die Spaltung in unserer Gesellschaft müssen geheilt werden.”

Und in der Tat, die ersten 15 Minuten der von Show-Elementen mit der Senioren-Wrestler-Legende Hulk Hogan , dem Evangelikalen-Prediger Franklin Graham und dem Rap-Sänger Kid Rock flankierten Rede, der ersten nach dem Attentat in Pennsylvania, präsentierte einen zumindest gewandelt klingenden Menschen.

"Hatte Gott an meiner Seite" Trump erzählt fast demutsvoll klingend, wie es war, als eine Gewehrkugel sein Ohr streifte. Wie auf einmal alles voller Blut gewesen sei. Wie die Agenten vom Secret Service sich aufopferungsvoll auf ihn gestürzt hätten, um ihn zu schützen. Wie er gesehen habe, dass das Publikum bei ihm blieb. „Ich fühlte mich sicher, ich hatte Gott an meiner Seite.” Um dem bei dem Attentat ums Leben gekommenen Firefighter Corey Comperatore zu gedenken, küsst Trump melodramatisch eine bereitgestellte Feuerwehrmann-Uniform und berichtet von einer Millionen-Spende für die Angehörigen. Szenen, die in der von über 15.000 Menschen besuchten Fiserv-Arena für Tränenfluss sorgen. Besonders als er mit Rückgriff auf den Attentäter sagt: „Ich sollte heute nicht hier sein.”

Doch Trump, der Überlebende mit dem großen, weißen Pflaster am rechten Ohr, ist in Wahrheit immer noch ganz der Alte. Mit fortlaufender Redezeit wird klar: Das mit der demütigen Stimme war nur geschauspielert. Immer häufiger fällt er schon bald in das schräpige, aggressive Timbre zurück, dass man schon hundertfach gehört hat. Inklusive Sätzen, die nicht nach Einheit und Neuanfang schmecken. Sondern nach Vertiefung der Spaltung.

© EPA/JUSTIN LANE

"Zehn schlimmsten Präsidenten nicht so schlimm wie Biden" Der Leitsatz der Litanei, die im Hallenrund viele sichtbar ermüdet, es war bereits 22.30 Uhr, geht so: „Die zehn schlimmsten Präsidenten dieses Landes sind zusammen genommen nicht so schlimm wie Joe Biden.” Was der Demokrat Amerika angetan habe, sei „unglaublich”. Was denn?

Die hohe Inflation. Die noch höheren Preise für Benzin und den Supermarkt. Die mordenden und vergewaltigenden illegalen Einwanderer an der Grenze zu Mexiko. Und, und, und. Fazit: „Wir sind ein Land im Abstieg.” Trump ist inzwischen ganz auf der üblichen Betriebs-Temperatur seiner Polemik-Küche angekommen. Die Angriffe auf den Gegner werden zum Sperrfeuer. So sollen die Demokraten (es sind Gerichte, die über ihn urteilen) endlich die „Hexenjagd” (gemeint sind die Prozesse) gegen ihn einstellen; alle. Habe doch eh keinen Zweck, ist seine Botschaft. „Wir werden sowieso gewinnen.” Auch wenn die Demokraten „gerne bei den Wahlen schummeln”. Letztens hätten sie „Corona benutzt, um zu betrügen”.