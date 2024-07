Präsidentenmorde

Die Sicherheit des Amtsinhabers im Weißen Haus und eines Präsidentschaftskandidaten wie Trump zählt in den Amerika zu den wichtigsten nationalen Aufgaben. Der John F. Kennedy-Mord vor über 60 Jahren, einer von vier Präsidentenmorden bisher, hat das Land über Jahrzehnte traumatisiert. Seither gilt der Kernsatz: Der Secret Service darf sich keinen einzigen Fehler erlauben - ein Attentäter muss nur ein Mal Glück haben. Nach inoffiziellen Angaben von Experten des Heimatschutzministeriums ist in den vergangenen Jahren die Zahl von Extremisten und Wirrköpfen, die sich mit einem Schuss auf „POTUS“ (President of the United States“) in die Geschichtsbücher eintragen wollen, deutlich gestiegen. Daher, so republikanische Kongress-Abgeordneter, sei es „völlig unverständlich“, dass das aus hoch spezialisierten Elite-Kämpfern, Scharfschützen und Bombenexperten vom „Counter Assault Team“ bis zu „Special Weapons and Tactics“ die Umgebung der Open-Air-Bühne, auf der Trump sprach, offenbar nicht gründlich genug sondiert hat.

Die Kern-Frage lautet: „Wie kann es sein, dass ein 20-Jähriger 130 Meter von Trumps Rednerpult in aller Seelenruhe von einem Dach aus acht Mal abdrücken kann, obwohl Augenzeugen die örtlichen Sicherheitskräfte alarmiert hatten?“