Dreiste Lügen per Video: Wie russische Propaganda bei den US-Wahlen mitspielt

Aus Haiti sei er gekommen , erzählt der dunkelhäutige Mann - und die US- Staatsbürgerschaft, die habe er gleich und gratis bekommen. Deshalb habe er jetzt schon eine Stimme für Kamala Harris abgegeben und für die zweite sei er jetzt gerade unterwegs in einen anderen Wahlbezirk.

Viele dieser Filmchen lassen sich über das Internet nach Russland und in diese Trollfarmen zurückverfolgen, also jene geheimen Einrichtungen, in denen Programmierer versuchen, Falschinformationen zu produzieren und diese über ebenso gefälschte Identitäten massenhaft in die Sozialen Medien zu spülen - und da möglichst gezielt zu den Menschen in den wahlentscheidenden Swing States wie Georgia.

Hunderte Videos dieser Art sind in den vergangenen Wochen in den USA kursiert. Einmal zeigen sie, wie Briefwahlstimmen für Trump in Pennsylvania in großer Menge geschreddert werden, ein anderes Mal wird ein Mann interviewt, der in Arizona großzügig gefälschte Wahlzettel aus dem Ausland eingeschleust hat - ebenfalls für Kamala Harris. Tatsächlich ist es fast ausschließlich die Demokratin, für die in diesen Videos die vermeintlichen Wahlbetrüger im Einsatz sind.

Einfach Verwirrung stiften

Doch das Ziel dieser Propaganda- Offensiven war nicht darauf beschränkt, Donald Trump zu begünstigen, vielmehr sei es darum gegangen, möglichst viel Verwirrung und Verunsicherung zu stiften, schreibt eine Gruppe russischer Regimekritiker, die diese Kampagnen im Geheimen verfolgt und analysiert: „Das eigentliche Ziel der russischen Propaganda ist nicht per se die Wahl Trumps – sondern die Vertiefung der parteipolitischen Gräben, Ängste und Wut; alles, um die US-Bürger stärker auf innenpolitische Themen zu konzentrieren und gleichzeitig der Hilfe für die Ukraine weniger Aufmerksamkeit zu schenken“, erklärt einer der Mitarbeiter der Gruppe, die unter dem Decknamen "Antibot4Navalny" operiert gegenüber dem Nachrichtenportal "Politico".

Am Wahltag besonders heftig

Und diese Propaganda-Offensiven sind umso heftiger geworden, je näher die Wahl gerückt ist und sollen am Wahltag noch einmal einen Höhepunkt erreichen, wie die US-Sicherheitsbehörden in einer gemeinsamen Stellungnahme unmittelbar vor Beginn der Wahl bekräftigen. Russland jedenfalls sei die "aktivste Bedrohung". In vielen Fällen gehe es am Wahltag auch darum "die Menschen zur Gewalt anzustiften - auch gegen Mitarbeiter der Wahlbehörden."