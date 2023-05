Rumänien steht vor einem Regierungswechsel

In Rumänien steht dieser Tage ein politisches Novum an - erstmals soll an der Spitze einer Koalitionsregierung eine Rochade vollzogen werden. So wird der amtierende Premierminister Nicolae Ciuca (Liberale Partei/PNL) voraussichtlich schon in den kommenden Tagen bzw. am 26. Mai zurücktreten, um sein Amt dem Seniorpartner in der Koalition, nämlich den Postkommunisten (PSD), zu überlassen.

