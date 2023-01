Seitenhieb von rumänischem Außenminister: Schengen-Veto brachte ÖVP nichts

Der rumänische Außenminister Bogdan Aurescu hat am Montag die Landtagswahl in Niederösterreich kommentiert. "Als Außenminister ist es für mich ungewöhnlich, die Ergebnisse von Wahlen in einem anderen Land zu kommentieren, aber diese Ergebnisse sind sehr eindeutig", sagte er. Das Votum zeige, dass die Verwendung des Schengen-Beitrittsthemas in der Kampagne keine Auswirkungen gehabt habe, betonte Aurescu, offenbar in Anspielung auf die Wahlverluste der ÖVP.