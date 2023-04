Seitenhieb gegen Österreich: Scholz will Schengen-Beitritt Rumäniens noch heuer

Jetzt gab der deutsche Kanzler den Rumänen eine Garantie: Geht es nach Scholz, soll das Land noch heuer Teil des Grenzkontrollen-freien Raums werden – vor den Europa- und den Parlamentswahlen in Rumänien 2024. "Ich werde versuchen, diejenigen, die skeptisch sind, zu überzeugen, dass sie diesem Schritt zustimmen", so Scholz, wohl an Österreich gerichtet.

Die österreichischen Ängste, der Beitritt Rumäniens zum Schengenraum könnte die illegale Migration erhöhen, ließ Scholz zwar außen vor; Rumäniens Präsident Klaus Iohannis betonte in dem Zusammenhang ein Pilotprojekt an der rumänisch-serbischen Grenze, wo die Kontrolle und Effizienz der rumänischen Behörden unter Beweis gestellt würde.

Österreich fordert EU-Mittel für Grenzzäune

In Wien fand Scholz’ Forderung wenig Gehör. "An der Position Österreichs hat sich nichts geändert. Reisefreiheit innerhalb der EU ist nur bei einem robusten Außengrenzschutz möglich. Es ist widersprüchlich, dass der deutsche Kanzler zwar die Grenzkontrollen zwischen Rumänien und Ungarn aufheben will, Deutschland aber weiter die Grenzen zu Österreich kontrolliert. Das zeigt ganz klar, dass das System nicht funktioniert", so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zum KURIER.