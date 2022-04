Pressestimmen: "Russische Panzer brachten Macron in den Palast"

"Sieg gesund für Frankreich"

Kommersant (Russland): Russischer Krieg in der Ukraine verhalf Macron zum Sieg

"Die “militärische Spezial-Operation„ gegen die Ukraine und die von unserem Land vorgebrachten Drohungen gegen die Nato haben jeden Politiker, der auch nur ansatzweise etwas zugunsten Russlands oder seines Präsidenten gesagt hat, zu einem “Lakaien des Kreml„ gemacht. Das traf (...) natürlich auch Marine Le Pen. (...) Für Probleme hat Macron geschickt Moskau, das Kampfhandlungen in der Ukraine führt, die Schuld gegeben. (...) Also hatten diejenigen Recht, die schon früh meinten, dass die “russischen Panzer„ Emmanuel Macron in den Palast bringen könnten.“

La Repubblica (Italien): Wahlsieg Macrons ist gesund für Frankreich und EU

"Der Sieg von Emmanuel Macron bei den Präsidentschaftswahlen ist gesund für Frankreich, aber noch mehr für die Europäische Union. (...) Denn was Europa in diesem Moment dringend braucht, ist eine Führung, die fähig ist, es auf einem gemeinsamen politisch-militärischen Nenner zusammenzuhalten, der nicht nur jener von den Vereinigten Staaten vorgegebene ist, sondern der (...) eine eigene Identität in seinen Visionen und Vorschlägen hat. Diese Führung kann jetzt nur das Frankreich von Macron übernehmen."