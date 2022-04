Frankreich-Wahl: Macron liegt laut Umfragen klar vorne

Auch damals waren Le Pen und Macron in der Stichwahl gekommen. Ihre Programme waren und blieben gerade hinsichtlich der Außenpolitik äußerst gegensätzlich. Während Le Pen früher für den Ausstieg Frankreichs aus der Europäischen Union und der Eurozone warb, setzte sie sich diesmal zwar für den Verbleib ein, forderte aber den Umbau der EU in eine „Allianz souveräner Nationen“. So wollte sie aus dem europäischen Strommarkt aussteigen, nationales über EU-Recht stellen.

Demgegenüber warb Macron für eine Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit und gerade auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg für eine gemeinsame Verteidigung.

Wie bereits 2017 hatten auch diesmal die Kandidaten der traditionellen Volksparteien den Einzug in die zweite Runde verpasst. Macron schwächte sie dauerhaft, indem er diesen Wähler und politisches Personal abspenstig machte. Das stärkte zugleich die Extremen.

Die neuen Trennlinien im Land verlaufen nicht mehr zwischen links und rechts. Den Gegensatz zwischen einem „urbanen, dynamischen und eher progressiven Frankreich und einem ländlichen Frankreich, das eher der Protestwahl zuneigt“ beschrieben der Meinungsforscher Jérôme Fourquet und der Journalist Jean-Laurent Cassely in ihrem Buch „Frankreich vor unseren Augen“.