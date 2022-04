Ohne Frankreich geht in der EU nichts

Und Macron drängt beharrlich: Europa muss stärker werden, militärisch, politisch, wirtschaftlich; es muss seine Souveränität ausbauen, um nicht im Wettbewerb zwischen USA und China aufgerieben zu werden. Dabei geht Macron nicht ohne Eigennutz vor: Was Europa nützt, das nützt natürlich auch dem darin eingebetteten Frankreich – lautet das Credo des Staatschefs im Elysée-Palast. Eine europäische Armee – unter französischer Führung – könnte sich Macron denn auch gut vorstellen.

Die vergangenen Jahre zeigten allerdings auch: Frankreich mag fordern – aber ohne die Unterstützung Deutschlands lässt sich in der EU wenig bewegen. Es ist vielmehr das deutsch-französische Tandem, das Entwicklungen in Gang setzt und die Union immer wieder aus Krisensituationen herausholt. Hier liegt auch die ursprüngliche Idee, die sich mittlerweile zum größten Binnenmarkt der Welt entwickelte: Die einstigen Todfeinde Deutschland und Frankreich sollten über wirtschaftliche Kooperation so eng aneinandergebunden werden, dass Krieg nicht mehr möglich ist.

Wenn Deutschland heute blockiert, steht in der EU alles still. Legt sich Frankreich quer, geht ebenso wenig. Doch so radikal wie einst Ex-Präsident Charles de Gaulle sagte das heute nicht weniger selbstbewusste Frankreich nie wieder „Non“: Ein halbes Jahr lang blockierte Frankreich damals alle Entscheidungen auf europäischer Ebene: Diese als „Politik des leeren Stuhls“ bekannt gewordene Verweigerungshaltung endete mit einem Kompromiss und einem schweren Imageschaden für Frankreich.