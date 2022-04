Le Pens Strategie für die Wahl: weiche Schale – harter Kern

Aus Paris Simone Weiler

So nah wie jetzt war sie der Macht noch nie – aber gleichzeitig auch dem politischen Absturz. Zum dritten Mal tritt die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen bei Präsidentschaftswahlen an. Verfehlte sie 2012 noch die Stichwahl, so erreichte sie 2017 im Duell gegen Emmanuel Macron 34 Prozent. Diesmal sehen Umfragen sie bei rund 45 Prozent.

„Präsidentin Marine“ stand auf Champagner-Flaschen, die es bei der Wahlparty nach der ersten Runde vor zwei Wochen schon gab. Sollte sie aber erneut scheitern, will Le Pen das Ziel, erste rechtsextreme Präsidentin Frankreichs zu werden, aufgeben. Das deutete die 53-Jährige im März an.