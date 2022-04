Frankreich wählt: Le Pens Hochburg der Hoffnungslosigkeit

Dass es sich um eine einstmals stolze Industriestadt am Flüsschen Oise handelte, davon zeugen noch immer die mächtigen Backsteinbauten in der Innenstadt, die reichhaltig bepflanzt und begrünt ist. Doch etliche Firmen der hier einst so starken Metall- und Chemieindustrie haben in den vergangenen Jahrzehnten dichtgemacht. Innerhalb von 20 Jahren verlor Chauny sieben Prozent seiner Einwohner. Mit 12,3 Prozent gehört die Arbeitslosenquote zu den höchsten des Landes.

Politikverdrossenheit

Zur Mittagszeit ist das Lokal "La Rotonde" am Rathausplatz gut besetzt. Das gleichnamige Lokal im eineinhalb Autostunden entfernten Paris ist ein gehobenes Restaurant, in dem Emmanuel Macron am Abend der ersten Runde der Präsidentschaftswahl 2017 seinen vorläufigen Sieg feierte. Das wurde ihm damals zum Vorwurf gemacht.

"La Rotonde" in Chauny hingegen ist ein einfacher Tabakladen, in dem Menschen auch Lotto spielen oder einen Espresso an der Bar trinken. Auf der Menükarte stehen Schweinefilet oder Spaghetti Carbonara für 9,90 Euro, zum Dessert gibt es Obstsalat oder Mousse au Chocolat.

Doch Sylvie, Catherine und Georges essen nichts, Catherine und Georges bestellen sich gerade ein zweites Bier, Sylvie noch einen Café au lait. Sie reden über Gott und die Welt, eigentlich ist es vor allem Georges, der redet. Die Präsidentschaftswahlen sind kein Thema. Ob sie abgestimmt hätten? Alle drei verziehen das Gesicht und schütteln den Kopf. "Wenn Jean-Marie Le Pen angetreten wäre, dann hätte ich ihn gewählt", tönt Georges. "Aber seiner Tochter fehlt es an Biss. Es gibt zu viele Ausländer, die unsere Jobs für weniger Geld machen." Sie habe einen leeren Stimmzettel abgegeben, sagt Sylvie. Diese werden in Frankreich zwar nicht gezählt, aber sie wollte auf diese Weise signalisieren, dass sie mit keinem Kandidaten und keinem Programm einverstanden ist.

"Eigentlich macht es eh keinen Unterschied. Die sind doch alle gleich. Und sie stecken sich die Taschen voll, ohne etwas für die Leute zu tun."