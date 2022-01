Marine Le Pen: "Ich bin die Kandidatin der Vergessenen"

Zemmour macht Ihnen trotzdem direkte Konkurrenz. Haben Sie ins Auge gefasst, sich mit ihm zusammenzuschließen?

Nein, denn in der Stichwahl bleiben nur zwei Kandidaten, auf die sich die Stimmen der übrigen verteilen. Ich werde diese Wahl gewinnen, weil ich noch nie ein so großes Stimmen-Reservoir hatte. Durch den Bruch zwischen Macron und der Linken wird es keine republikanische Front geben, die den Soldaten Macron gegen Le Pen schützt. Ein großer Teil der Linken wird sich in der Stichwahl enthalten. Bei Themen wie Einwanderung und Sicherheit kopiert Zemmour unser Projekt. Aber während er nur Feststellungen trifft, die wir seit 40 Jahren machen, sind wir weiter: Wir bringen seriöse Lösungsvorschläge und arbeiten mit Juristen ein legislatives und verfassungsrechtliches Projekt eines Referendums aus, das die rechtliche Situation der Ausländer in Frankreich und die Einwanderungspolitik neu definieren wird und nationales Recht über europäisches Recht stellt. Wir werden noch weiter gehen als Polen.

Sollten Sie Präsidentin werden, was wären Ihre Schwerpunkte in der Europapolitik?

In Europa gibt es zwei Modelle: das deutsche, das allen Völkern die Vereinheitlichung aufzwingen will, indem sie einen Teil ihrer Souveränität aufgeben, und das französische – auch wenn Macron es nicht verteidigt. Es schafft eine Einheit, in der die Verschiedenartigkeit bewahrt wird. Ich will ein freies und souveränes Europa der Nationen. Die Völker haben das Recht, zu bleiben, was sie sind. Ich werde dafür kämpfen, dass man aufhört, die nationale Souveränität einzuschränken, vor allem bei Fragen der Einwanderung. Ich will den Migrations- und Asylpakt stoppen, mich dafür einsetzen, dass Europa sich besser im internationalen Handel behauptet. Strenge Auflagen müssen auch für Produkte aus dem Ausland gelten, nicht nur für in der EU produzierte. Zudem war es ein Fehler, unsere diplomatischen Kapazitäten an die EU abzugeben, denn in der Welt hat die EU keine Stimme.