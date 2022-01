Le Pen will den „Franzosen ihren Stolz“ zurückgeben

Aus Paris Simone Weiler

Eigentlich wollte Marine Le Pen an diesem Samstag vor tausenden Anhängern in Reims auf der Bühne stehen, um drei Monate vor der Präsidentschaftswahl ihren Wahlkampf offiziell zu eröffnen – inoffiziell führt sie ihn ja längst. Doch aufgrund der hohen Infektionszahlen in Frankreich und einer Inzidenz von mehr als 2.800 wurde die Veranstaltung auf den 5. Februar verschoben. Um ihre Kampagne dennoch zu starten, stellte sich die französische Rechtspopulistin vor die Glaspyramide des Louvre in Paris und ließ sich dabei filmen, wie sie eine „Botschaft der Mobilisierung und der Hoffnung“ an ihre Wählerinnen und Wähler aussendete.

Macrons "absurdes Management"