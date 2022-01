Macron verteidigt seine Aussage über Ungeimpfte

Macron hatte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Zeitung Le Parisien mit einem deutlichen und teils vulgär verstandenen Vokabular davon gesprochen, Ungeimpfte in der Corona-Pandemie "bis zum Ende nerven" zu wollen. In dem Interview hatte Macron mit Blick auf Impfgegner zudem gesagt, ein Unverantwortlicher sei kein Bürger mehr. Seine Aussagen waren in Opposition und Gesellschaft teils auf heftige Kritik gestoßen.

Macron führte nun aus: "Bürger sein, heißt, Rechte und Pflichten haben." Die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen, höre da auf, wo sie die Freiheit anderer einschränke, das Leben anderer in Gefahr bringe.