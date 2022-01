Frankreichs dreigeteilte Rechte drängt in den Élysée-Palast

In Frankreich kennen viele den früheren Figaro-Mitarbeiter aus dem Fernsehen, wo er seit Jahren vor dem Untergang des Landes infolge der "Überschwemmung" durch Einwanderer und Muslime warnt. Zeigt er sich in wirtschaftspolitischer Hinsicht liberaler als Le Pen, die den Protektionismus beschwört, so sind ihre übrigen Positionen sehr ähnlich: Beide schlagen ein Referendum über die Einwanderungspolitik vor und wollen die Rechte von Ausländern begrenzen. Sie fordern keinen Austritt aus der EU, sehen diese aber lediglich als losen Zusammenschluss souveräner Staaten.

Nach einem spektakulären Start liegt Zemmour derzeit bei 12,5 Prozent. Noch erscheint unsicher, ob er bis 17. März 500 Unterschriften von Bürgermeistern und Parlamentariern erhält, um antreten zu können.

Gefährliche Gegnerin – für Le Pe und Macron

Mit 17 Prozent liegt die Republikanerin Valérie Pécresse in den Umfragen ungefähr gleichauf mit Le Pen.