Obama ist zurück am Schreibtisch

Es ist mehr als die Niederlage Mitt Romneys, die die Republikaner nach dieser Wahl zu verdauen haben. „Der Partei drohen wilde interne Konflikte“, analysiert der US-Politologe Noah Kaplan gegenüber dem KURIER die Situation, „das könnte zur Zerreißprobe werden.“

Egal, ob Afroamerikaner, Latinos oder Asiaten, jugendliche oder weibliche Wähler – bei fast allen Bevölkerungsgruppen hat Romney gegenüber Obama verheerend abgeschnitten. Und das, so meint Kaplan, der sich an der Chicagoer Universität vor allem mit Wahlforschung beschäftigt, liege primär an den Haltungen der Republikaner.

Der rechte Flügel, vor allem die fundamentalistische Tea Party, habe die Partei an den Rand gedrängt. Im politischen Alltag habe man eine Blockadepolitik entwickelt: „Die Frage, wie lange man damit noch weitermachen kann, wird jetzt schon offen gestellt.“ Kaplan setzt darauf, dass die Republikaner in den kommenden Monaten im Kongress diese Haltung abschwächen werden. Doch der lange tonangebende radikale Flügel werde sich dagegen zu Wehr setzen.

Viel Zeit, um eine gemeinsame Linie zu finden, bleibt nicht. Zu Jahresende muss das Budget stehen, dafür ist das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus zuständig. Ein harter Sparkurs plus eine Fortsetzung der Steuersenkungen, wie ihn die Hardliner fordern, kann bei Obama und den Demokraten nur auf offene Ablehnung stoßen. Eine Fortsetzung des politischen Grabenkrieges der letzten zwei Jahre wäre programmiert.

Tief gespalten



„Vielen Republikanern ist inzwischen aber klar“, so Kaplan, „dass sie sich kompromissbereiter zeigen müssen.“ Schließlich hätte die Wahl gezeigt, dass die Mehrheit der Amerikaner eine moderatere Politik bevorzugt. Doch genau darin sei die Partei gespalten: „Die einen drängen darauf, dass man endlich auch weitere Bevölkerungsschichten ansprechen müsste, weil die, so wie die Latinos, immer maßgeblicher werden. Die Gegenseite in der Partei aber warnt davor, die erzkonservative Parteibasis vor den Kopf zu stoßen.“

Obama, so der Politologe, sei zwar beim Budget ebenfalls unter Zugzwang, „aber er wird keinen Kompromiss eingehen, der von den Republikanern bestimmt wird. Denn jetzt weiß er, dass er die US-Öffentlichkeit gegen die Blockade mobilisieren kann.“