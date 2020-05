Viel Arbeit für Barack Obama

Ein fast nach längeren Wunschzettel bekam Obama in den Stunden nach seiner Wiederwahl aus dem Ausland präsentiert. Vor allem in Asien gibt es viel zu tun. So bat der Dalai Lama um Vermittlung in der Tibet-Frage, während Peking umgehend Position in Wirtschaftsfragen bezog. "Da die wirtschaftliche Verflechtung beider Nationen zunimmt, sollte eine neue US-Regierung vielleicht lernen, wie eine vernünftigere und konstruktive Beziehung zu China aufgebaut werden kann", hieß es aus dem Reich der Mitte.

Die radikalislamischen Taliban haben Obamas Wahlsieg dazu genutzt ihn aufzufordern, eine Niederlage der USA in Afghanistan anzuerkennen. " Obama muss jetzt wissen, dass sie den Krieg in Afghanistan verloren haben", erklärte Taliban-Sprecher Sabijullah Mujahid am Mittwoch auf der Webseite der Gruppe. "Deshalb müssen sie ohne weitere Lügen und Verzögerungen unser heiliges Land verlassen und sich statt dessen auf ihr eigens Land konzentrieren."

Die größte Außenpolitische Baustelle bleibt aber wohl weiter der Nahe Osten. "Der einzige Fehler seiner ersten Amtszeit, den Obama eingeräumt hat, ist sein Umgang mit dem Nahost-Frieden. Aber einen Plan hat er bisher nicht vorgelegt", so kommentierte die Zeitung " Jerusalem Post" am Mittwoch. Die Probleme sind ungelöst und die Aufgabe ist gewaltig: Frieden zwischen Israel und den Palästinensern sowie die Verhinderung einer iranischen Atombombe. Nichts weniger soll der im Amt bestätigte Obama in den nächsten Jahren erreichen. Gleichzeitig wurde Obama von UN-Generalsekretär Ban ki-moon daran erinnert, endlich das Blutvergießen in Syrien zu beenden.