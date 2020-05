Jubel und auch große Wünsche an den Präsidenten

Die Versöhnung mit Mitt Romney und den Republikanern, die der Präsident in seiner Sieges-Rede verspricht, kann die jubelnden Fans zwar kurzfristig begeistern, aber so richtig daran glauben, fällt den meisten schwer.

Trotzdem denkt auch Luis, dass sich die demokratische Partei in diesem Wahlkampf in die politische Mitte bewegt hat, „und die müssen wir unbedingt halten.“ Die Republikaner, die würden sich von ihrer radikalen, rechten „Tea Party“ ohnehin wieder an den politischen Rand drängen lassen: „Und dort können sie von mir aus auch gerne bleiben.“

Die „manchmal offenen, brutalen Widersprüche“ zwischen den Parteien, von denen Obama in seiner Siegesrede Dienstagabend gesprochen hat, die würden sehr bald nach dieser Wahlnacht weitergehen. Daran hat ein politischer Stratege wie Bill Burton – früher in Barack Obamas Wahlkampfteam – überhaupt keine Zweifel: „Wir werden ein paar Stühle im Kongress in Washington herumrücken, und dann gehen die Probleme eh schon wieder von vorne los.“