"Sind mehr als ein Kollektiv von roten und blauen Staaten“

Da war er wieder, Obama, der Brandredner. Auch wenn er es laut mehreren Kommentatoren nicht mit dem Obama von 2008 aufnehmen konnte – seine

Rhetorik saß perfekt. Deshalb fragte Ezra Klein von der Washington Post: „Wo war dieser Mann während des Wahlkampfes?“

Und er beantwortete sich die Frage so: Obama hatte in seinem ersten Präsidentschaftswahlkampf viel versprochen. Er wollte Washington umkrempeln, stieß aber auf eine unerschütterliche r­epublikanische Mehrheit im Kongress und eine miese Wirtschaft. Von „Hope and Change“ (Hoffnung und Wandel) blieb nur die Hoffnung übrig. Seine Wähler waren enttäuscht. Neue Versprechungen zu machen, die man danach nicht einhalten könnte, wäre die falsche Strategie gewesen. Also zeigte sich Obama als der moderate Kandidat mit realistischen Zielen. Das dankten ihm die Wähler offenbar. Die starke Rede packte er erst aus, als er gewonnen hatte. „Das Beste kommt noch“, versprach er.

Und natürlich dankte er auch seiner Familie. Eine Liebeserklärung in Richtung Michelle („Ich war stolz zu sehen, wie sich ganz Amerika in dich verliebt“) und ein Scherz in Richtung Töchter („Ein Hund ist wohl genug“) brachte die nötige Emotion in seine pathetische Rede.